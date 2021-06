Spezialprojekte sollen mithelfen, die Nahversorgung im Ortskern zu halten

Für kleinere Gemeinden am Land werde es immer mehr zur Herausforderung, ihre Ortszentren attraktiv zu halten. Besonders Lebensmittelgeschäfte seien schwer im Ortsinneren zu halten: Um die Nahversorgung auch als sozialen Treffpunkt wieder aufleben lassen, wurden spezielle EU-Leaderprojekte ins Leben gerufen. In mehreren Gemeinden haben sich lokale Akteure zusammengefunden – die Konsumenten sollen ihre Einkäufe tendenziell wieder zu Fuß erledigen können und dabei Produkte kaufen, deren Produzenten sie persönlich kennen, so das Ziel der Initiativen.

"Der soziale Aspekt der Projekte kommt auch dadurch zum Tragen, dass Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen geschaffen werden. Beim Besuch des Lohnsburger Ladens wurde die Freude der Menschen, für die Einkaufenden da zu sein, deutlich spürbar", so Landesrat Max Hiegelsberger.

Der Lohnsburger Laden

Der Lohnsburger Laden eröffnete Anfang September 2020 in den leerstehenden Räumen der ehemaligen Metzgerei Badegruber im Ortskern von Lohnsburg. 14 Menschen mit Beeinträchtigung haben dort eine neue Arbeitsstelle gefunden. Sie füllen die Regale auf, betreuen das kleine angeschlossene Café oder lernen Einzelhandelstätigkeiten. Der Laden biete eine breite Palette an Produkten von derzeit 40 regionalen Direktvermarktern. Von Aroniasaft über Müsli-Mischungen bis zu Bratwürsten kommen rein regionale Produkte in die Regale, so die Betreiber. "Der Lohnsburger Laden ist ein Projekt, das Mehr-Wert mitten ins Innviertel bringt", so Leader-Managerin Rita Atzwanger.

Die Lebenshilfe-Klienten finden im Lohnsburger Laden eine neue und sozial wichtige Aufgabe, die mit Verantwortung und direktem Kontakt zur Bevölkerung verbunden ist.

Für die Landwirte aus der Umgebung stelle der Lohnsburger Laden einen verlässlichen Abnehmer ihrer Lebensmittel dar. "Wir freuen uns über zufriedene Stammkunden", so Atzwanger.

Der Vichtensteiner Laden

In der Gemeinde Vichtenstein mit rund 800 Einwohnern bestand seit einiger Zeit kein Geschäft mehr, kein Gasthaus, kein sozialer Treffpunkt. Ausgehend von Bürgermeister Andreas Moser wurde nach innovativen Ideen gesucht, wie man den Ortskern beleben und einen zentralen sozialen Treffpunkt schaffen kann: Mit dem Vichtensteiner Laden, betrieben durch die Lebenshilfe, sei ein Ort der Begegnung entstanden, der in den ehemaligen Räumlichkeiten der Post in Zusammenarbeit mit regionalen Ab-Hof-Lieferanten den täglichen Bedarf an saisonalen Nahrungsmitteln abdecke. Zudem werden frische Mehlspeisen im Laden-Café angeboten.

Während die Beschäftigten in Begleitung von Mitarbeitern der Lebenshilfe Abläufe des Einzelhandels erlernen und ihre Fertigkeiten schrittweise ausbauen, dient der Laden als soziale Begegnungsstätte: als Treffpunkt der Vichtensteiner, oder aber auch als "Jausenstation" für Durchradelnde. Ein zentral gelegenes leerstehendes Gebäude sollte der Bevölkerung von Lengau nicht "verloren" gehen – durch das Zusammenwirken der Gemeinde, der "Interessensgemeinschaft Lengau" und der Ortsbauernschaft entstand die Idee, einen "urigen Hofladen" entstehen zu lassen.

Der Lengauer Hofladen

So starteten sie 2018 das Projekt in Kooperation mit der Lebenshilfe und entwickelten im Gebäude einen barrierefreien Nahversorger mit mehreren aus der Region stammenden Menschen mit Beeinträchtigung. Mit Unterstützung durch Mitarbeiter der Lebenshilfe übernahmen sie die erforderlichen Tätigkeiten im und um den "Lengauer Hofladen", nämlich den Verkauf regionaler Produkte.