Spezialisten für die Bearbeitung von XL-Holzteilen expandieren kräftig

ALTHEIM. Im Jahr 2015 hat der Altheimer Alexander Leidorf eine hochmoderne Roboteranlage für die CNC-Bearbeitung von "XL"-Holzteilen entwickelt. Die Entscheidung erwies sich als richtig, jetzt ist Expansion angesagt. Dank spezieller Technologie ist mittlerweile ein weiterer Geschäftszweig erschlossen, Leidorf ist Dienstleister in der Hochtechnologie – vom Rennsport bis zum Flugzeugbau.

Der derzeitige Standort – eingemietet bei einem Logistikunternehmen in St. Martin im Innkreis – wurde zu klein und so entschloss sich Alexander Leidorf an den Standort des Interkommunalen Betriebsbaugebietes (INKOBA) Altheim-Geinberg zu wechseln, wo Leidorf fünf Millionen Euro in einen Neubau investiert.

Nächste Ausbaustufe "im Kopf"

Auf dem 17.000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen eine Produktionshalle und ein Nebengebäude samt Büroflächen. Eine zweite Ausbaustufe für weitere Hallen sind in der Planung bereits berücksichtigt. Die Leidorf GmbH beschäftigt sich mit ihren 21 Mitarbeitern vor allem mit dem Handel sowie der Bearbeitung von großformatigen Holzwerkstoffen. Mit der Ansiedlung sind alle derzeit zur Verfügung stehenden Flächen des INKOBA-Standortes verwertet. "Es ist gelungen, neun Firmen anzusiedeln, mehr als 300 Arbeitsplätze sind am Standort entstanden", so Franz Weinberger als INKOBA-Obmann und Bürgermeister von Altheim.

"Durch die Investition werden wir unsere Mitarbeiterzahl um bis zu 50 Prozent erhöhen und hochwertige Arbeitsplätze schaffen", sagt Geschäftsführer Alexander Leidorf. Im Frühjahr 2021 soll die Übersiedelung in das neue Gebäude erfolgen. Der Holzbaumarkt wachse stetig – mit zweistelligen Wachstumsraten. "Somit war für uns die Entscheidung, eine neue Produktionshalle zu bauen, unumgänglich. Der Neubau kann optimal auf unsere Bedürfnisse angepasst werden", so der Unternehmer. "Im Altheimer Wood Valley haben wir ein passendes Grundstück gefunden, das uns auch in den nächsten Jahren genügend Erweiterungsmöglichkeiten gibt."

Bei der Standortsuche wurde durch die Standortagentur Business Upper Austria unterstützt. Die Finanzierung des Neubaus erfolgt durch eine stille Beteiligung der Raiffeisen KMU Invest AG sowie durch eine entsprechende Kreditfinanzierung der Raiffeisenbank Region Altheim. Man habe sich für eine solche Konstellation entschieden, um einen regionalen, finanziell starken Partner für die Realisierung der Wachstumspläne an Bord zu holen, aber gleichzeitig die Unabhängigkeit in der operativen Entwicklung beibehalten zu können, so Alexander Leidorf zur Zusammenarbeit mit einem Finanzpartner anstelle eines strategischen Investors. (sedi)