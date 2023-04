Spezialist für Gefäßambulanz

Der Mediziner, der auch als Facharzt für Gefäßchirurgie am Uniklinikum Salzburg arbeitet, ist derzeit zwei Tage pro Woche im Krankenhaus Braunau tätig – mit der Option auf eine Ausweitung seiner Beschäftigung in den kommenden Wochen.

Das Krankenhaus Braunau hat mit 72 Patienten die größte Dialysestation im Innviertel, für die Patienten ist es entscheidend, dass eine gefäßchirurgische Versorgung vor Ort gewährleistet ist. "Gemeinsam mit der Radiologie können wir durch Gefäßdehnung, Gefäß-Stenting und Operationen Patienten in unserem Haus optimal behandeln", sagt Primaria Sigrid Kastl, Abteilungsleiterin der Allgemein- und Viszeralchirurgie in Braunau. Julio Cesar Ellacuriaga San Martin ist in Peru aufgewachsen, aber österreichischer Staatsbürger.

