Spezial-Luftreiniger an Krankenhaus gespendet

Der Spezialmaschinenhersteller Wintersteiger mit Sitz in Ried beschenkt das Krankenhaus Ried mit zehn Cubusan-Geräten für die Desinfektion der Innenraumluft – einer Entwicklung aus dem Hause Wintersteiger. Zusätzlich gibt es für alle Spitalsmitarbeiter je ein Sackerl mit Gaumenfreuden. Gesamtwert: 25.000 Euro.

"Wir arbeiten im Krankenhaus stets in einem hochsensiblen Umfeld. Der Schutz unserer Patienten ist uns genauso wichtig wie der unserer Beschäftigten. Daher freuen wir uns über die Geräte, damit wir in den Besprechungsräumen für noch mehr Sicherheit sorgen können. Und auch die Jausensackerl werden sicher mit Freuden von unseren Mitarbeitern übernommen, sie haben es sich wahrlich verdient", so Johann Minihuber, Geschäftsführer Krankenhaus Ried.

"Es war naheliegend, die Weihnachtsspende heuer dem Krankenhaus Ried zukommen zu lassen. Die Mitarbeiter leisten in dieser Zeit so Außergewöhnliches im täglichen Kampf gegen Covid und ihnen gebührt unser aufrichtiger Dank", sagt Florestan von Boxberg, Vorstandsvorsitzender der Wintersteiger AG.