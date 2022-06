Sperre auf der B156 einen Monat früher als geplant aufgehoben

Im September 2021 erfolgte der Spatenstich, seit März 2022 wurde unter Totalsperre der gesamte Straßenoberbau getauscht und die Fahrbahn verbreitert. Am Mittwoch konnte die B156 in St. Georgen am Fillmannsbach wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Bundesstraße wurde zwischen der Firma Binderberger und der Ortschaft Angern ausgebaut. Der Straßenaufbau wurde erneuert und verbreitert, neue Markierungen und Verkehrszeichen angebracht, sowie ein begleitender Geh- und Radweg gebaut.

Finanziert wurde der Ausbau der B156 in diesem Bereich aus dem Oberösterreich-Plan, dem Konjunkturprogramm des Landes Oberösterreich. „Mit dem Bestands- und Sicherheitsausbau der B156 Pommer Nord haben wir ein weiteres Stück dieser wirtschaftlich sehr wichtigen Verkehrsader zwischen Braunau und Salzburg sicher und zukunftsfit gemacht. Der neue Geh- und Radweg bietet besonders für Familien eine Erleichterung beim Radausflug“, sagt Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner.

Die trockene Witterung im Frühjahr hat dem Baufortschritt in die Hände gespielt und auch die Totalsperre hat Wirkung gezeigt. Die Hauptarbeiten konnten deshalb sicher, in hoher Qualität und trotzdem rund vier Wochen früher abgeschlossen werden als geplant.

In den kommenden Wochen werden noch Restarbeiten durchgeführt, wie zum Beispiel fehlende Verkehrszeichen installiert und die offenen Flächen mit Naturwiesensaatgut begrünt. Einen wichtigen Anteil am Erfolg steuerten die erfahrenen Mannschaften der Straßenmeistereien Ostermiething und Uttendorf bei und sorgten mit der Einrichtung der Umleitungsstrecken dafür, dass die Verkehrsteilnehmer sicher ihr Ziel erreichten.