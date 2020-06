Spendenlauf um Waldsee abgesagt: Hilfe gebraucht

Nicht nur bei uns ändert die Corona-Pandemie alles, auch in Afrika. Die ugandische Regierung hatte alle Schulen und Kirchen geschlossen. Alle Kinder aus dem Waisenhaus St. Clare wurden zurück in ihre Ursprungsclans geschickt, wo enorme Armut herrscht.

"Unter Tränen verließen sie das Kinderheim, die Schwestern und Mitarbeiter sind bemüht, Wege zu finden, um die ärmsten der armen Familien mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen", so Walter Plank, Lehrer in Braunau, der seit vielen Jahren das Waisenhaus St. Clare in Lira/Uganda unterstützt.

Dank der vielen Spenden beim Spendenlauf am Waldsee, an der allein vergangenes Jahr 1613 Läufer teilnahmen und der heuer nicht stattfinden kann, konnte die Landwirtschaft beim Kinderheim gut ausgebaut werden. Vor wenigen Wochen wurde ein Brunnen außerhalb des Kinderheims gebohrt, damit auch die Menschen in der Nachbarschaft Hilfe erhalten. Der Zugang zu sauberem Wasser sei gerade jetzt für den Schutz vor Ansteckung enorm wichtig. Wer helfen möchte: Spendenkonto: SLW-Ugandahilfe Bayern und Tirol e.V. Raiffeisenbank eG Altötting IBAN: DE65 71061009 000435 6004; BIC: GENODEF1AOE

