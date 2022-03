Spenden sammeln mit Friedenslauf

Bei einem "Lauf für den Frieden" am 18. März soll Geld zusammenkommen – die Schüler drehen auf Initiative von Maria Desch im Schärdinger Grüntal Runden zu je 700 Meter, für jede Runde sollen Sponsoren je zwei Euro beisteuern. Und in der Schule wird zusätzlich für die Ukraine gesammelt. "Wir sind bestürzt über den Angriff auf die Ukraine", so Direktorin Brigitte Reisinger.

"Wir möchten es aber nicht bei unserer Betroffenheit belassen, sondern konkret etwas tun. Daher initiieren wir mit einem schulinternen Charity-Lauf eine Spendenaktion für Betroffene in der Ukraine."