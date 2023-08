Spaziergängerin in Braunau von 2 Frauen überfallen und geschlagen

Es sollte nur ein Abendspaziergang werden, doch für eine 26-Jährige aus dem Bezirk Braunau endete er in einem Überfall: Die Innviertlerin war am Montag gegen 19.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Bezirkshauptstadt unterwegs. Mehrfach ging sie dort auf und ab. Als sie zu ihrem Auto zurückkehren wollte, kamen plötzlich 2 Frauen auf sie zu und verlangten ihre Geldtasche.

Als die Innviertlerin ihnen die nicht aushändigte, entrissen ihr die beiden Täterinnen die Handtasche. Die 26-Jährige versuchte, die Tasche zurückzubekommen, erntete dafür allerdings einen Faustschlag ins Gesicht.

Als die Täterinnen jedoch feststellten, dass sich in der Börse kein Bargeld befand, ließen sie ihre Beute fallen und flüchteten zu Fuß Richtung Ringstraße, Fahrschule Safari.

Die 26-jährige Innviertlerin wurde bei dem Überfall unbestimmten Grades verletzt und ambulant im Krankenhaus Braunau behandelt.

Etwaige Zeugen oder Personen, die die Täterinnen gesehen haben oder kennen, werden gebeten, sich bei der Polizei Braunau unter der Telefonnummer 059133/4200 zu melden.

Beschreibung der Täterinnen:

Täterin 1: Ca. 35-40 Jahre alt, korpulente Statur, schwarze lange Haare, die zu einem "Dutt" zusammengemacht waren, ungepflegtes Aussehen. Täterin 1 trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze weite Hose und Straßenschuhe. Um den Hals hatte sie eine Goldkette.

Täterin 2: Sie trug ein knallrotes T-Shirt, blaue Jeans und Straßenschuhe.

Die beiden Frauen sprachen gebrochenes Deutsch und sind laut Polizei ausländischer Herkunft.

