Spatenstich für neue Volleyballhalle mit Vizekanzler Werner Kogler

"Wir wollen damit noch näher an die drei besten Teams in der österreichischen Volleyball-Bundesliga heranrücken", sagte Wolfgang Puttinger von der Sportunion Ried kurz vor dem offiziellen Spatenstich im Messegelände. Die Innviertler gehören mittlerweile seit mehreren Jahren zum fixen Bestandteil in der Liga und haben sich bereits zwei Mal für den Europacup qualifiziert. Gemeinsam mit Roman Lutz, dem Obmann der Rieder Volleyballer, war Puttinger die treibende Kraft bei der Realisierung des Projekts.

Video-Interview: Wolfgang Puttinger von der Union Ried

Nach drei Jahren Vorlaufzeit wird jetzt mit dem Bau der rund 2,8 Millionen Euro teuren Sportstätte begonnen. Neben Sportlandesrat Markus Achleitner (VP) kam sogar Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) aus Wien angereist. Gutes Wetter brachte Kogler nicht mit, der obligatorische Griff zum Spaten musste bei böigem Wind und starkem Schneefall durchgeführt werden. Bis zum August soll die Halle, die bis zu 1000 Zuschauern Platz bieten wird und auch den Anforderungen des Nationalteams entspricht, fertiggestellt werden. Von "einem Meilenstein für den Sport in Ried" sprach Achleitner. "Wir brauchen nicht nur in den Zentralräumen, sondern auch in den Regionen erstklassige Sportstätten", sagte Kogler.

Guntamatic-Geschäftsführer Huemer führte durch sein Unternehmen.

Besuch bei Guntamatic

Nach dem Termin in Ried ging es für Kogler weiter nach Peuerbach, wo er sich mehr als zwei Stunden Zeit für einen Besuch beim Heizungshersteller Guntamatic nahm. Mit dabei waren auch Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) und mehrere Vertreter der SV Guntamatic Ried. Guntamatic mit Geschäftsführer Günther Huemer ist seit mehreren Jahren Namenssponsor bei den Fußballern.

Trikotübergabe: Guntamatic-Geschäftsführer Günther Huemer, Vizekanzler Werner Kogler, SVR-Kapitän Thomas Reifeltshammer und Landesrat Stefan Kaineder

Während die Rieder in der Bundesliga um den Klassenerhalt kämpfen, könnte es für Guntamatic mit seinen rund 250 Mitarbeitern nicht besser laufen. "2020 konnten wir unsere Produktionsleistung verdoppeln. Dass uns Vizekanzler Kogler und Umweltlandesrat Kaineder in Peuerbach besuchen, ist für uns eine sehr große Ehre", sagte Huemer. Die Branche der Biomasseheizungen seien derzeit die "Speerspitze" in Sachen Heizen für die Klimaneutralität, betonte Kaineder.

