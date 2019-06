Sparkasse Ried mit Zuwächsen

Besonders stolz sei man auf 35 Millionen Euro an neuer Wohnbaufinanzierung für 236 Objekte, dazu 37 Millionen Euro an neuen Unternehmensfinanzierungen und 39 Millionen Euro an neuen Veranlagungen.

Geld für Haftungsgemeinden

Das "Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" betrage 1,661 Millionen Euro. Vorstandsdirektorin lfriede Mild-Sejkora: "Wir freuen uns, dass wir ein Ergebnis erwirtschaften konnten, das eine weitere Stärkung unserer guten Eigenkapitalbasis ermöglicht. Das bedeutet Sicherheit für unsere Kunden und schafft Handlungsspielraum für Finanzierungen."

Dem Gründungsauftrag der Sparkasse entsprechend, bekommen die beiden Haftungsgemeinden folgende Widmungsrücklage zugewiesen: Die Stadtgemeinde Ried für den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen 164.250 Euro und die Marktgemeinde Haag für Adaptierung des Amtsgebäudes 54.750 Euro.