Sparkasse-Regionaldirektor: "Sind an Belebung der Ortskerne interessiert"

Wie in den OÖN exklusiv berichtet, schließt die Sparkasse Oberösterreich mit Ende des Jahres ihre Filiale in Sigharting, die in den Standort in Andorf integriert wird. Damit reiht sich die Gemeinde in eine größer werdende Liste von Orten im Bezirk Schärding ein, die ohne Bankfiliale auskommen müssen.