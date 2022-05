Spannung bis zur letzten Spielminute beim Regionalligaderby

Die Gäste hielten voll dagegen und waren in den Zweikämpfen ganz stark. Gurten hatte zwar mehr Spielanteile, tat sich aber schwer, zu einem zählbaren Erfolg zu kommen. Die besten Gelegenheiten in der ersten Spielhälfte vergeigte Bernhard Öhlböck, dann verfehlte Lukas Moser zweimal knapp das Gästegehäuse. Im zweiten Spielabschnitt wurde Gurten dann doch etwas dominanter.

Trotzdem kamen die Jungen Wikinger nach einem Eckball zu einer tollen Chance, Gurten konnte in höchster Not auf der Linie klären. Die Entscheidung fiel dann in der 74. Spielminute. Mit einem "Torpedo-Kopfball" nagelte der Gurtner Kapitän Thomas Reiter den Ball unhaltbar ins Gästetor. Bei dieser Aktion verletzte sich Severin Hingsamer relativ schwer am Kopf, er war für einige Minuten nicht ansprechbar und musste vom Notarzt versorgt werden. In der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Rene Kienberger das 2:0 am Fuß, sein scharfer Schuss prallte von der Stange zurück ins Spielfeld.