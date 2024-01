Spannendes Doppelturnier beim UTC Ried mit 76 Teilnehmern

RIED. Bei der Premiere des "Double Trouble Shootout"-Turniers des UTC Fischer Ried vor einem Jahr kamen 22 Doppelpaarungen in die Tennishalle nach Ried. Heuer durfte UTC-Ried-Sportwart und Turnierorganisator Florian Reiter 38 Paarungen, also 76 Spieler, begrüßen. In drei verschiedenen Kategorien duellierten sich die Teilnehmer in einem kurzweiligen Match-Format auf zwei gewonnene, kurze Sätze bis vier. Bei Satzgleichstand entschied ein Champions-Tie-Break. Den "Prosecco-Cup", den Bewerb für die Damen, entschied die Mutter-Tochter-Paarung Gudrun und Eva Essl vom TC Aurolzmünster für sich.

Beim "Down the Line Cup", wo die addierte ITN der beiden Spieler mehr als zehn ergeben musste, waren die Routiniers Mario Reitstätter und Thomas Hatteier eine Klasse für sich. Im Endspiel bezwangen die beiden Eferdinger die UTC-Ried-Talente Oliver Degreif und Xaver Kuttner.

Im Top-Bewerb, dem "Slice IT Nice Cup" musste die Summe der ITN zwischen sechs und maximal zehn liegen. Die Sieger der drei Gruppen qualifizierten sich für die Finalrunde. In dieser behielten Johannes Mühlberger und Gerhard Reich vom UTC Ried gegen Oskar Männer und Manuel Lipp die Oberhand. "Das Turnier war ein großer Erfolg, das Format kommt bei den Spielern und auch den Zuschauern sehr gut an", sagt Turnierorganisator Florian Reiter.

