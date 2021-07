SP präsentiert Wahlteam

Hohe Lebensqualität für die Älteren, gepaart mit Perspektiven und erschwinglichem Wohnraum für die Jüngeren, um Abwanderung zu verhindern: Das seien zwei seiner Ziele, so Günter Streicher, der als SP-Kandidat in der Stadt Schärding in die Bürgermeisterwahl geht und bereits seit drei Jahrzehnten politisch aktiv ist.

Die "Nummer zwei" auf der Liste für die Gemeinderatswahlen ist Umweltstadtrat Stefan Wimmer. Auf Platz drei findet sich mit Bianca Scharnböck eine junge Quereinsteigerin, gefolgt von Karina Koran, die schon seit 2015 dabei ist. Die Plätze fünf und sechs belegen Fraktionsvorsitzender Wolfgang Holzleitner und Quereinsteiger Karl Schlögelhofer. Hermelinde Gruber, Wolfgang Mitter, Karl Grabmann und Andreas Bauer komplettieren die ersten zehn der Schärdinger SP-Liste, die sich bis zu Rang 30 erstreckt.

"Ich lade alle Bürger über die Parteigrenzen hinweg zur Mitarbeit ein. Wenn Sie Ideen oder Anliegen haben, kommen Sie auf mich zu. Ich hoffe auf viele Gespräche", so der Schärdinger SP-Vizebürgermeister Günter Streicher im Rennen um das Bürgermeisteramt.