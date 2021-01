SP-Kandidat will sich für kleinere Betriebe einsetzen

Bei den Landwirtschaftskammerwahlen am 24. Jänner bieten die SP-Bauern Gottfried Franz Jäger aus Waldkirchen am Wesen als Spitzenkandidaten für den Bezirk Schärding auf. "Ich setze mich vor allem für kleine Betriebe ein, die in den letzten Jahren vermehrt mit Problemen zu kämpfen haben." Es brauche innovative Reformen.

Faire Preise seien eine Grundvoraussetzung dafür, und kleine Betriebe, die nachhaltig wirtschaften, müssen bei den Förderungen Vorrang bekommen, so Jäger, der sich auch durch Preisgarantien eine nötige Abhilfe erhofft. "Gerade in diesem Jahr haben wir gesehen, wie wichtig unsere Bauern sind. Sie haben auch in schwierigsten Zeiten dazu beigetragen, unser System aufrechtzuerhalten", so Jäger, der sechs Hektar bewirtschaftet, hauptberuflich bei Josko beschäftigt und dort Arbeiter-Betriebsratsvorsitzender ist.

