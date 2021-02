SP-Gemeinderat mit Anfrage zum Rieder Bahnhof

Die Fußgängerbrücke, die den Bahnhof mit den Stadtteilen Auleiten und Wegleiten verband, wurde im Herbst 2019 abgerissen. Der Protest der betroffenen Anrainer ist groß. Jetzt hat SP-Gemeinderat Sebastian Forstner eine schriftliche Anfrage an Rieds Bürgermeister Albert Ortig (VP) gestellt. Er kritisiert, dass die betroffenen Bewohner auf dem Fußweg in die Stadt mehrere gefährliche Hürden meistern müssten. Unter anderem die sehr schmale Bahnunterführung am Wiesensteig, die sogar für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer zu eng sei, so Forstner. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis hier die ersten Unfälle passieren." Man dürfe nicht leichtsinnig mit der Gesundheit der Rieder Bevölkerung spielen, schreibt Forstner, der sechs schriftliche Fragen an Ortig hat.

Der SP-Mandatar will unter anderem wissen, wie der aktuelle Stand bei den strategischen Plänen für den Bahnhofsneubau ist und ab wann mit einer Vorplanung für die Errichtung des Übergangs zu rechnen sei.