SP Andorf befragt die Einwohner

"Andorf entwickelt sich mit rasantem Tempo, Betriebe siedeln sich an, die Bevölkerungsanzahl wächst ständig. Deshalb will ich die Bevölkerung befragen, was es braucht, um Andorf so lebenswert zu erhalten, wie wir es jetzt kennen und schätzen."

Sechs Themenfelder werden abgefragt. Das Ergebnis werde in einen Arbeitskatalog für die kommende Gemeinderatswahl einfließen. "Die Rückmeldungen und Anliegen sind für mich ein klarer Auftrag", sagt Reinhard Köstlinger.

