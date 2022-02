Sozialmärkte und ihre Mithelfer

Sie retten Nahrungsmittel vor der Mülltonne und sind für Menschen zur Stelle, die es oft nicht so einfach haben.

"Anderen zu helfen, liegt uns am Herzen", so Berufsschullehrer Josef Dirmhirn (54) und der ehemalige Justizwache-Beamte Johann Weishäupl (71), die gespendete Lebensmittel zum Rotkreuz-Markt in Schärding bringen, wo Bedürftige mit Lebensmitteln zu stark vergünstigten Preisen versorgt werden.