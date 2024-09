Sozialhilfeverband Braunau: Verärgerter Rippl will aus Vorstand zurücktreten

Dicke Luft im Vorstand des Braunauer Bezirks-Sozialhilfeverbands: Lengaus SP-Bürgermeister Erich Rippl kündigt an, den Vorstand zu verlassen. Als "enttäuschend und beschämend" bezeichnet Rippl die Ablehnung eines Antrags, den er zuletzt eingebracht hat: Im Lengauer "Generationenhaus Kleeblatt" wird seit dem Vorjahr Tagesbetreuung für Senioren geboten, um diesen möglichst lange den Umzug ins (teure) Pflegeheim zu ersparen. Das Modell werde so gut angenommen, dass die Zahl der Tagesbetreuten gestiegen ist – und mit ihnen die Zahl der Öffnungstage von zwei auf vier pro Woche.

"Dadurch wird der budgetierte Abgang, den die Gemeinde Lengau zu tragen hat, von ursprünglich 45.000 auf 60.000 Euro pro Jahr steigen. Ich habe einen Antrag eingebracht, die Differenz – also rund 15.000 Euro – durch den Sozialhilfeverband zu übernehmen", so Rippl. Der Antrag sei im elfköpfigen Vorstand jedoch mit den neun Stimmen von VP und der Stimme von FP "abgeschmettert" worden.

SP-Rippl ist verärgert und kündigt seinen Rücktritt aus dem Vorstand des Sozialhilfeverbands an. "Die Kosten für die Unterbringung in einem Pflegeheim würden ein Vielfaches betragen", so Rippl, dem zufolge ein Pflegeheimplatz rund 4500 Euro pro Monat kostet.

"Die Tagesbetreuung in Lengau erspart dem Verband 250.000 bis 500.000 Euro pro Jahr. Angesichts dieser Zahlen ist die Ablehnung der Übernahme von rund 15.000 Euro enttäuschend." Argumente der Antragsgegner, wonach andere Gemeinden in Zukunft auch ähnliche Anträge stellen könnten und es so zu einem Förderwildwuchs kommen könnte, will Rippl nicht gelten lassen.

Auch dem Hinweis, die in Mattighofen vorhandenen Strukturen mitnutzen zu können, sei wenig abzugewinnen, so Rippl – mit Verweis auf die dortige Kapazität. "Wenn mehrere Gemeinden solche Einrichtungen wie in Lengau hätten, könnten mehr Menschen weiterhin zu Hause leben und müssten nicht in ein Pflegeheim, dessen Betrieb die Allgemeinheit sehr viel Geld kostet." Gäbe es das Angebot der Tagesbetreuung in Lengau nicht, "würden vier bis fünf Personen im Pflegeheim betreut werden müssen. Das sagen die Angehörigen", so Rippl.

Für vieles andere habe der Sozialhilfeverband Geld. Das sei grundsätzlich in Ordnung. "Dass aber jetzt diese Summe in Höhe von rund 15.000 Euro abgelehnt wurde, ärgert mich sehr", so Rippl. Die Priorisierung sei zu hinterfragen.

