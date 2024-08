Sozialdemokraten fordern "mehr Tempo für die Bahn" im Innviertel

Rund 4,5 Milliarden Euro sind laut ÖBB im "Zielnetz 2040" für die Neue Innkreisbahn eingeplant. Zu Jahresbeginn wurden die Pläne für diese Schnellzugverbindung zwischen Wels und München präsentiert. Angekündigt wurde, dass die Strecke zwischen Wien und München dann in zweieinhalb Stunden zu bewältigen sein wird. Bis zu einer möglichen Umsetzung, geschweige denn einer Fertigstellung, werden noch Jahrzehnte vergehen. Es gibt keine Trasse, auch die Finanzierung steht in den Sternen.

Vertreter der SPÖ Innviertel mit Andreas Peterlechner (Bezirk Braunau), Karl Walch (Bezirk Schärding) und Petra Mies (Ried) befürworteten bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ehemaligen Verkehrsminister und aktuellen Nationalratsabgeordneten Alois Stöger diese Pläne. "Die im ‚Zielnetz 2040‘ beinhaltete Neue Innkreisbahn betrifft uns direkt, da die Trasse voraussichtlich westlich von Wels abzweigt, südlich von Ried die Hausruckbahn und südlich von Braunau die Mattigtalbahn kreuzen wird", sagte Andreas Peterlechner, SPÖ-Spitzenkandidat des Wahlkreises Innviertel.

Es brauche aber, da bis 2040 keine Effekte für das Innviertel spürbar sein würden, auch kurz- bis mittelfristig eine deutliche Verbesserung der Bahnverbindung zwischen den Bezirkshauptstädten untereinander und nach Linz. Bundes- und Landesstraßen, wie zum Beispiel die viel befahrene B148 zwischen Braunau und der Autobahnauffahrt Ort oder die B137 zwischen Wels und Passau, würden sehr dringend eine Entlastung benötigen, fordert Peterlechner. "Jeder hat das Recht auf Mobilität, egal ob er einen Führerschein hat oder nicht", sagte Peterlechner. Stöger machte auf seinen Antrag auf ein Bundesverkehrszielegesetz aus dem Jahr 2021 aufmerksam. "Wir wollen, dass in jeder Gemeinde zwischen fünf Uhr früh und Mitternacht eine Halbstundentaktung des öffentlichen Verkehrs garantiert wird", bekräftigte der Ex-Minister. "Durch dieses Bundesverkehrszielegesetz soll gesichert werden, dass jede Bezirkshauptstadt an das höherrangige Bahnnetz oder an Schnellbuslinien angeschlossen ist. Bahnverbindungen sind so zu planen, dass eine Fahrt zwischen den Landeshauptstädten per Bahn um 20 Prozent kürzer dauert als eine Fahrt mit dem Auto", sagte Stöger.

"Das heißt, man soll von Braunau nach Linz innerhalb einer Stunde kommen, von Ried und Schärding innerhalb von 50 Minuten", konkretisierte Karl Walch, Schärdinger Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl. Die geplante Elektrifizierung der Strecke Neumarkt-Kallham–Ried–Braunau solle, so Walch, von 2025 bis 2029 umgesetzt werden. "Das Projekt ist eine große Chance, um rasch Verbesserungen der Bahnverbindungen im Innviertel zu erreichen. Wenn wir jetzt die Chance auf Beschleunigung des Bahnverkehrs nicht nutzen, ist sie auf Jahre verloren."

Im Rahmen der Elektrifizierung solle zweigleisig geplant werden. Zudem brauche es mehr Park-and-Ride-Parkplätze, damit das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel noch besser angenommen werde, sagte Gurtens Bürgermeisterin Petra Mies.

Man müsse aber erst einmal sehen, ob das Großprojekt Neue Innkreisbahn auch von der neuen Bundesregierung nach den Wahlen im Herbst intensiv weiterverfolgt werde, zeigte sich Mies doch etwas skeptisch.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif