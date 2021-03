Sozialdemokraten fordern für jeden Haushalt einen "Gastro-Gutschein"

Für die kommende Rieder Gemeinderatssitzung, die am Donnerstag, 25. März stattfindet, stellen die Sozialdemokraten den Antrag auf einen Gastro-Gutschein für alle Rieder Haushalte. Konkret fordert die SP, dass jedem Rieder Haushalt per Post ein Gutschein zur Verfügung gestellt werden soll. Für Einpersonenhaushalte sollen es 15 Euro, für Mehrpersonenhaushalte 30 Euro sein. Diese Gutscheine sollen dann bei den Rieder Gastronomiebetrieben, die bei der Aktion mitmachen wollen, eingelöst werden können.

"Die Gutscheine müssten innerhalb von sechs Monaten nach der Wiederöffnung der Gastronomie eingelöst werden", sagt SP-Stadtrat Peter Stummer im OÖN-Gespräch. Kaffeehäuser, Gasthäuser und Schanigärten seien Teil des Lebensgefühls der Stadt und für die Stadt wirtschaftlich sehr wichtig. "Die Aktion soll zeigen, dass wir in Ried um jeden Betrieb und jeden Arbeitsplatz kämpfen", sagt Stummer. Auf die Frage, ob er mit einer politischen Mehrheit für den Antrag seiner Partei rechne, antwortet der Rieder SP-Chef: "Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die anderen Fraktionen ähnlich denken." Kontakt habe es mit den anderen Parteien in dieser Sache bisher aber noch nicht gegeben.

Peter Stummer, Stadtrat der SP Ried

Die möglichen Kosten für die Stadtgemeinde schätzt Stummer auf rund 80.000 Euro. Den Vorhalt, verfrühten Wahlkampf zu betreiben, weist Stummer zurück: "Es geht einzig und allein darum, dass wir die Rieder Gastronomiebetriebe in dieser so schweren Situation unterstützen. " Mit einem Augenzwinkern bezieht sich der Antrag auch auf die aktuelle Debatte um die vielen Radar-Strafgelder: "Es wäre der erste 30er, der in Ried verordnet wird, wo keiner der Einwohner ein Problem damit hätte", sagt Stummer.

Die FP brachte, wie in den Innviertler Nachrichten berichtet, ebenfalls einen Antrag für den kommenden Gemeinderat am 25. März ein. Darin verlangen die Freiheitlichen zukünftig eine "Gewöhnungsphase für neuverordnete Geschwindigkeitsbeschränkungen", ehe dort das mobile Radar aufgestellt werden darf.

Günter Kitzmüller (NEOS Ried) Bild: (Streif)

NEOS wünschen Kennzeichnung der Radarstandorte

Nicht nur die SP und die FP bringen bei der kommenden Sitzung des Rieder Gemeinderates Anträge ein. Auch die NEOS werden aktiv, es geht um das zuletzt viel diskutierte Thema Radargeräte. „Dem Eindruck, dass es hier nicht mehr um Verkehrssicherheit, sondern um ein ‚Abkassieren‘ geht, muss entgegengewirkt werden. Wir werden daher bei der Gemeinderatssitzung einen Antrag einbringen, der vorsieht, dass alle Radarstandorte, auch die mobilen, zusätzlich und in geeigneter Form gekennzeichnet werden“, sagt NEOS-Gemeinderat Günter Kitzmüller. Es gebe für diese Umsetzungsform viele Beispiele in anderen Städten. Außerdem wünscht sich Kitzmüller, dass der Verkehrsausschuss ein neues Verkehrskonzept ausarbeiten solle.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at