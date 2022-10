Was lange währt, wird endlich gut: Die Sonderschüler aus Mattighofen bekommen endlich neue, adäquate Räume. In den Herbstferien übersiedeln sie in einen Neubau bei der Hauptschule, wo sie endlich mehr Platz haben. Drei Gruppenräume, ein Bewegungsraum, ein Werkraum, eine Küche und ein "riesengroßer" Garten – schwärmt VP-Bürgermeister Daniel Lang. Er ist sehr erleichtert, dass das lange Thema Sonderschulbau endlich ein Ende in Sicht hat, denn in den Herbstferien wird übersiedelt.