Sonderklasse und Website neu

"Mit dieser neuen Struktur können wir sicherstellen, dass Patienten in der jeweiligen Abteilung fachspezifisch betreut werden. Der Großteil der Zimmer wurde bereits so adaptiert, dass diese Sonderklasse-Betreuung in vollem Umfang gewährleistet ist. Die Umstrukturierung wird demnächst abgeschlossen", sagt Erwin Windischbauer, Geschäftsführer des Krankenhauses Braunau.

Seit Anfang Juli ist die neue Website des Krankenhauses Braunau auf www.khbr.at online. Die Website wurde neu gestaltet, alle Inhalte überarbeitet bzw. neu verfasst. Einem Relaunch wurde auch die Website des MRT-Instituts Braunau auf www.mrt-braunau.at unterzogen.