Sonderführung im Kunstmuseum

Diese werden bei der Aktionswoche des Internationalen Museumstags "Gemeinsam nachhaltig" am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Mai, jeweils um 15 Uhr angeboten. Im Aspacher Kunstmuseum sind aussagekräftige Bildhauerwerke der Familie Daringer, mehrheitlich von Künstler Manfred Daringer, ausgestellt, die auch angefasst werden dürfen. Erinnert werden soll auch an die Broschüre "Sehnsuchtsorte", in der besondere Plätze und sehenswerte Schätze beschrieben werden, die sich für Ausflüge zwischen Inn und Kobernaußerwald eignen. Im Mittelpunkt steht bei diesen 22 Orten Stille, Innehalten und Spiritualität.

