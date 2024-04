Sommerwetter: Wöhrseebad wird geöffnet

Das Wöhrseebad am Fuße der weltlängsten Burg samt Bootsverleih und Kiosk wird an den zwei erwarteten sommerlichen Tagen außertourlich geöffnet. Der Eintritt ist frei. Von 11 bis 19 Uhr können sich Besucher im, am und rund um den Wöhrsee amüsieren. Einzig die Volleyballfelder können noch nicht genutzt werden, sie sind noch nicht spieltauglich.

Zunächst ist die Sonderöffnung auf dieses Wochenende beschränkt. Nicht ausgeschlossen sei jedoch, dass das Bad auch am darauffolgenden Wochenende nochmals öffnet, bevor es traditionell am 1. Mai mit dem Anschwimmen des Bürgermeisters in die offizielle Badesaison startet.

Wer sich vorab über den Wöhrsee informieren möchte, kann die neue Sonderausstellung im Stadtmuseum auf der Burg besuchen. Unter dem Motto "Der Wöhrsee – mehr als nur ein Badesee" wird unter anderem dargestellt, wie das Wöhrseebecken damals zum Tiergarten der bayerischen Herzöge hätte werden sollen. Geöffnet ist die Sonderausstellung samt Dauerausstellung von 10 bis 16 Uhr. Die Stadt Burghausen bietet am Samstag und am Sonntag auch einen kostenlosen City-Bus im Stadtgebiet an.

