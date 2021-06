Sommerschool: Eine ganz besondere Ferienwoche kurz vor dem Schulstart

Die Summerschool ist eine ganz besondere Ferienwoche. Aufregende Entdeckungen, lustige Spiele, Aktivitäten und vieles mehr erwarten die Kinder von Montag bis Freitag in der letzten Ferienwoche. Das Motto: "Fit für den Schulstart" soll den Kindern zeigen, dass Lernen Spaß machen kann und ihnen die Möglichkeit geben, den bereits gelernten Schulstoff aufzufrischen.

Die "Kinderfreunde Region Innviertel" bieten die Aktion "Summerschool – die Lern- und Spaßwoche" in allen Eltern-Kind-Zentren im Innviertel an: Und zwar in Andorf, Altheim, Braunau, Mattighofen, Mettmach, Riedau, Riedersbach und St. Florian am Inn.

Die Summerschool ist ein Ferienangebot für Kinder von sieben bis zehn Jahren (1. bis 4. Schulstufe). Am Programm stehen: gemeinsam Lernen, coole Dinge erforschen, das Wissen erweitern und viel Spass haben. Das Lern- und Freizeitangebot findet in der letzten Ferienwoche von 6. bis 10. September, jeweils von Montag bis Donnerstag (8 bis 16 Uhr) und Freitag (bis 13 Uhr) statt.

In der Ferienwoche wird neben dem Lernprogramm am Vormittag auch viel Bewegung und Spiel angeboten. Nach dem Mittagessen heißt es: viel lachen, mit anderen zusammen sein, auspowern, staunen und den Sommer genießen. Ziel der "Summerschool" ist ein abwechslungsreiches Programm.

Durch das soziale Miteinander ist es am Schulanfang leichter, wieder in den Alltag zurückzufinden. Wenn auch ihr Kind(er) gut vorbereitet und entspannt ins neue Schuljahr starten möchte, dann sollten Sie es zur Lern- und Spaßwoche anmelden. Die Anmeldung ist jederzeit möglich!

Erfahrene Begleitung

Ein Team von angehenden, erfahrenen Pädagogen/innen begleitet die Gruppe durch das vielfältige Programm und sorgt für eine spannende Ferienwoche. Außerdem ist der Veranstalter um Lerngruppen in der Größe von 12 Kindern pro Gruppe bemüht.

Je nach Förderung durch die jeweilige Wohnsitzgemeinde werden mehr als 60 Prozent der Kosten finanziert.

Mehr Informationen dazu und die Anmeldung finden Sie auf der Webseite unter: kinderfreunde.at