Sommerradio des ORF macht in Braunau halt

Insgesamt werden zwischen 11. Juli und 9. September 45 Stationen in ganz Österreich besucht. In Braunau präsentiert sich das Sommerradio am Donnerstag, 25. August, im Palmpark. Im Zuge einer geschichtlichen Führung im alten Gefängnis Braunau, das mittlerweile zu einem Hotel umgebaut wurde, wird im Innenhof eine Bierverkostung angeboten.