Sommerliches Flair, Straßenmusik und Gratis-Eis

Das Stadtmarketing hat die Aktion "Wir sind Sommer" wieder aktiviert. Rund 20 Acts, regionale Bands und Solokünstler, werden auf der Open Stage auftreten und passende Musik fürs Schlendern, Shoppen, Flanieren, Tanzen und Zuhören machen. Mit dabei sind unter anderen Lukas Reiner, Mela Vie und Johänsn, das Mr. Jones Duo, die Kellerkinder, Saxfrontal und das Trio Talata. Gespielt wird meistens am Wochenende in Simbach am Kirchenplatz und in Braunau vor dem Rathaus.

Ab Juli bis Ende September 2022 kann man mit einem "Radel-Foto" jede Woche 50 Euro in Brückenzehner-Gutscheinen gewinnen. Dazu einfach das schönste Bild vom Einkehren oder Einkaufen mit dem Rad in Braunau oder Simbach an office@braunau-simbach.info senden. Veröffentlicht werden die Fotos auf Facebook und Instagram. Der Fotowettbewerb wurde in Zusammenarbeit mit den Radfahrbeauftragten Markus Dutzler (Braunau) und Stefan Lehner (Simbach) ins Leben gerufen. Auch ein Stempelpass-Gewinnspiel wird heuer wieder veranstaltet.

Die Aktion "Eisbrecher" rundet das Projekt ab. Beim Einkauf in den teilnehmenden Geschäften bekommt jeder einen Gutschein für eine Kugel Gratis-Eis (solange der Vorrat reicht).