Sommerkonzertreihe geht ins Finale

Den gesamten Juli und August finden an jedem Freitag am Obernberger Marktplatz bei freiem Eintritt die Platzkonzerte statt. Dabei treten verschiedene Musikkapellen aus dem Innviertel und Bayern auf. Möglich gemacht werden diese Konzerte, die nicht nur bei der Obernberger Bevölkerung sehr beliebt sind, unter anderem von dem Tourismusverband s’Innviertel, einigen Obernberger Wirten, Gewerbebetrieben, Vereinen und der Marktgemeinde mit Bürgermeister Martin Bruckbauer. Der Obernberger Ortschef führte die sommerliche Konzertreihe vor neun Jahren ein. "Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und hoffe bei den letzten beiden Terminen in diesem Sommer auf schönes Wetter und viele Besucher", sagt Bürgermeister Bruckbauer. Am 18. August gastiert der Musikverein Geinberg am Marktplatz, am 25. August die Irchinger Feuerwehrmusik aus Bayern. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

