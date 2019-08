Sommerferien in der Schule: 125 Kinder bei "Sport trifft Technik"-Tagen

BRAUNAU. Am Vormittag Sport, am Nachmittag Technik: 125 Kinder nahmen an den "Sport trifft Technik"-Tagen der HTL Braunau teil. Die Kids konnten zwischen Fußball, Tennis, Tischtennis, Badminton, Minigolf, Zumba und weiteren Sportarten wählen. Nach dem Mittagessen ging das Programm mit dem Technikteil in den Werkstätten, Computerräumen und Labors der HTL weiter. Zum Abschluss wurde dann im Turnsaal nochmals gesportelt.

Die teilnehmenden Kinder, deren Eltern, Veranstalter und Betreuer der HTL waren mit dem Programm zufrieden, heißt es seitens der HTL Braunau. "Ich freue mich, dass unsere Aktion jedes Jahr so viel Interesse und Begeisterung weckt", sagt Klaus Falkner, Sport- und Geschichtelehrer der HTL, der heuer bereits zum sechsten Mal diese Aktion gemeinsam mit fünfzehn Kollegen und freiwilligen Helfern durchgeführt hat.

Die Kinder der Leichtathletikgruppe haben sich gefreut, dass mit der Weltmeisterin Renate Schaden und Sophie Fellhofer zwei Betreuerinnen dabei waren, die selbst bei Wettkämpfen erfolgreich sind. Auch der technische Teil begeisterte die Kids. Einige haben zum ersten Mal gelötet. Viel Interesse gab es auch für die Computerkurse, die Kurse im Chemiebereich und die in der mechanischen Werkstatt.