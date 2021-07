"Sommer-Baustellen" auf vielen Straßen im Innviertel

"Aufgrund der Urlaubs- und Ferienzeit herrscht im Sommer bis zu 25 Prozent geringeres Verkehrsaufkommen auf den heimischen Straßen. Deshalb wird auch ein Großteil der Straßensanierungen im Sommer erfolgen", so Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner.

Im Bezirk Braunau geht es um die Fertigstellung des Bestandsausbaus "Pommer Nord" auf der B156 im Bereich Handenberg und St. Georgen am Fillmannsbach sowie um die Generalsanierung und Verbreiterung der Hainbachbrücke in Lengau.

Mittels Kreisverkehr entschärft werden soll die Unfallhäufungsstelle "Häuperlkreuzung" bei Lohnsburg im Bezirk Ried. Nach der gütlichen Grundeinlöse unter Mitwirkung von Anna Ornetsmüller (Unabhängige Bürgerliste) haben die Arbeiten bereits begonnen, der Verkehr wird für mehrere Wochen sowohl lokal als auch großräumiger umgeleitet. Die Fertigstellung ist für Ende November vorgesehen.

Im Bezirk Schärding wird die Wernsteinstraße im Bereich Lindenweg saniert, dazu bis Ende August die B136 bei Kohlberg und ein Teil der L1173 bei Kopfing. In Andorf geht es an die Belagsanierung bei Lauterbrunn, die Messenbachbrücke wird generalsaniert. Bei Waldkirchen am Wesen und Engelhartszell wird auf der B130 bis Ende Oktober das Tragwerk der Kesselbachbrücke erneuert, die Brücke wird auch erweitert. Und für den Ausbau des Radwegs im Abschnitt Oberranna-Ranningerholz kommt es auf der B130 zu Behinderungen.