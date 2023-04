Solider Saisonstart für Walter Ablinger

Das Saisonhighlight für Handbiker Walter Ablinger ist die Weltmeisterschaft in Glasgow, die im August stattfindet.

Walter Ablinger ist mit einer guten Leistung in die Handbike-Rennsaison 2023 gestartet: Beim Weltcup in der italienischen Gemeinde Maniago (Region Friaul-Julisch Venetien) belegte der Rainbacher im Straßenrennen unter insgesamt 44 Teilnehmern mit einer Zeit von 1:47:01 Stunden den siebten Platz. Im von Beginn an hektischen Rennen bildete sich bereits relativ kurz nach dem Start eine Spitzengruppe mit neun Fahrern, die sich deutlich vom Hauptfeld absetzte. Auf der 68 Kilometer langen, hügeligen Strecke zeigte der 53-Jährige aus Rainbach im Innkreis ein starkes Rennen und musste sich Sieger Vico Merklein aus Deutschland nur um fünf Sekunden geschlagen geben. Mit einem Schnitt von 38,2 km/h war das Rennen äußerst schnell.

Beim Einzelzeitfahren zuvor belegte Ablinger bei schwierigen Verhältnissen mit Dauerregen den 14. Platz. "Ich bin mit der Leistung zum Saisonauftakt sehr zufrieden. Vor allem an den Anstiegen konnte ich meine Stärken ausspielen, bei den schnellen Abfahrten gibt es aber noch Luft nach oben", analysierte Ablinger die erste Weltcupstation.

Von 4. bis 7. Mai geht es für den Paralympicssieger mit dem Weltcup in Ostende, Belgien, weiter. Die Weltmeisterschaft findet im August in Glasgow statt.

