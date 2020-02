Soldaten aus Ried in Bosnien

Die 13er sind sieben Monate lang im Rahmen eines multinationalen Bataillons mit ungarischer und türkischer Beteiligung in Sarajevo stationiert.

"Diese EU-Mission stellt einen wichtigen Beitrag zur Stabilität in Europa dar. Ich bin daher stolz, dass wir Rieder trotz aller Aufgaben, die das Bataillon im Inland zu bewältigen hat, mit so vielen Soldaten in den Einsatzraum verlegen", so Steingreß. Die EUFOR-Mission (European Union Force) mit rund 600 in- und ausländischen Soldaten unter Führung eines österreichischen Kommandanten steht seit 2004 unter EU-Flagge.

Neben nationalen und multinationalen Aufgaben kommt abwechselnd auch eine ganze österreichische Kompanie zum Einsatz, die heuer im August in den Einsatzraum verlegt wird.