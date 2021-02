"Ein gemeinsames Sektfrühstück Dienstagfrüh mit meiner Frau war mein Startschuss in die Pension", sagt Wilfried Bachmayr. Der 64-Jährige war zuletzt 15 Jahre Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Ried-Haag. Seine Nachfolge trat Christian Haid an. Die vergangenen Tage und Wochen seien vor allem eines gewesen, "emotional", sagt Bachmayr. "Es war so viel Anerkennung und Wertschätzung von Mitarbeitern und Kunden spürbar. Das ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen, einige Taschentücher habe ich dabei