"Wir stellen dem Land unser Leben zur Verfügung. Dafür benötigt es aber auch gut ausgerüstete Soldaten", sagt Oberst Alfred Steingreß den OÖN. Und bei dieser Ausrüstung herrsche großer Mangel. "So wenig in den Schutz der Soldaten zu investieren, ist grob fahrlässig." Die Kritik des Kommandanten des Panzergrenadierbataillons 13 in Ried ist vielfältig.