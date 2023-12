So verkürzen Sie das Warten auf das Christkind

Auf einen Punsch

Noch bis morgen, Samstag, haben die Aktiwirte- und Serviceclub-Punschhütten am Stadtplatz in Schärding von 16 bis 22 Uhr geöffnet. Die vier Punschhütten laden zum Aufwärmen und Genießen ein. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich unter anderem auf verschiedene Punschsorten, Bratwürstel, Ofenkartoffeln, heiße Brote und natürlich auf Glühwein freuen.

Bild: HCH

Christkindlmarkt

In entspannter Atmosphäre kann man sich heute und morgen noch beim Christkindlmarkt im Palmpark Braunau auf den Heiligen Abend einstimmen. Das weihnachtliche Dorf mit urigen Holzhütten und Ständen ist am heutigen Freitag von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Am Samstag, 23. Dezember, öffnet der Christkindlmarkt bereits um 14.30 Uhr seine Türen.

Spuren suchen

Das Christkind schickt – zumindest wird das von den „Großen“ behauptet – ja seine Boten, die Engerl, voraus. Denn allein kann das Christkind das alles nicht schaffen. Daher kann man sich am Heiligen Abend getrost auf Spurensuche mit den Kindern machen – auf Engerlspurensuche. Wo haben die Engerl irgendetwas verloren? Das kann ein weißer Kieselstein sein, eine Feder, ein Tannenzweig am Boden (bei einem Engelflugmanöver abgestoßen). Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, und manchmal glaubt man dann, selbst ein Engerl gesehen zu haben.

Winterliche Landschaft mit verschiedensten Modellen Bild: Streif

Weihnachtliche Modellbahnausstellung

Seit mehreren Jahrzehnten ist die Weihnachtsausstellung des Modellbahnclubs Ried ein fixer Bestandteil des Veranstaltungskalenders. Die traditionelle Ausstellung in der Schwimmbadstraße 15 kann noch an drei Tagen bei freiem Eintritt besucht werden: am 23. Dezember von 14 bis 17 Uhr, am Heiligen Abend von 14 bis 16 Uhr und am 6. Jänner von 14 bis 17 Uhr.

Kinobesuch

Eine unterhaltsame Möglichkeit das Warten auf das Christkind zu verkürzen kann ein Besuch im Kino sein. Wie jedes Jahr während der Weihnachtstage gibt es auch heuer in den beiden Innviertler Kinos Star Movie in Ried und Dieselkino in Braunau eine große Auswahl an Kinderfilmen zu sehen.

Schlittschuhe anziehen und rauf auf die Eisfläche Bild: OÖN

Eislaufen in Ried

Heute und am morgigen Samstag hat die Rieder Eislaufhalle ab 14 Uhr geöffnet. Am Heiligen Abend und am 25. Dezember ist geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat die Eishalle dann wieder geöffnet. Silvester ist geschlossen, am Neujahrstag kann man ab 14 Uhr „ins neue Jahr eislaufen“.

Hallenbad, Sauna

Heute und morgen hat das Freizeitbad in Ried mit Saunalandschaft geöffnet. Am 24. und 25. Dezember ist geschlossen, am 26. Dezember von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Auch zu Silvester (10 bis 17 Uhr) und am Neujahrstag kann in Ried geschwommen und sauniert werden. Die genauen Öffnungszeiten findet man online unter freizeitbadried.at

Das Hallenbad in Braunau hat heute von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Von 14 bis 17 Uhr findet ein Kindernachmittag statt. Dabei ist das Bahnschwimmen nur auf einer Bahn möglich. Am 24. und 25. Dezember ist geschlossen, am 26. Dezember hat das Hallenbad von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Mehr Informationen zu den Öffnungszeiten unter www.braunau.at/Baeder

