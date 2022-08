So summt und brummt es im Naturgarten

Kurz geschorener, sortenreiner Rasen, geharkte Beete und gepflasterte Wege bieten heimischen Tieren kaum Lebensraum und Nahrung. Sie bevorzugen Stauden- und Gemüsebeete, Grasflächen, Einzelbäume, Hecken und dichtes Gebüsch. Damit es im eigenen Garten summt und brummt, sich Vögel, Igel und Frösche genauso wohlfühlen wie Käfer gibt es einige Tipps und Tricks. Und die meisten ersparen den Hobbygärtnern sogar jede Menge Arbeit:

Wildes Eck: Ein bisschen Unordnung darf sein. So kann man zum Beispiel Gartenabfälle wie Reisig und Totholz an einer geeigneten (vielleicht nicht auf den ersten Blick sichtbaren) Stelle aufschichten. Hier darf die Brennnessel wachsen, eine unerlässliche Futterpflanze für viele bunte Schmetterlinge. Außerdem bietet ein wildes Eck Unterschlupf für "Zaungäste" wie Kröten, Laufkäfer und Igel, die in der Nacht Jagd auf Schnecken und unliebsame Insekten machen.

Weniger ist mehr: Auch der Rasen lässt sich mit wenig Aufwand naturnah gestalten. Einfach die Schnitthöhe beim Rasenmäher etwas höher einstellen, nicht düngen oder vertikutieren und nicht so oft mähen. Das spart Zeit und schafft Raum für Blumen, die nährstoffarme Böden bevorzugen.

Trockenmauer: Eine solche Mauer kommt ohne Mörtel aus und ist ein Biotop für verschiedenste Lebewesen, die es trocken und warm mögen. Zwischen den Mauerritzen siedeln sich gern einige Kräuter an – das kann man durchaus beschleunigen, indem man selbst Thymian oder Oregano einsät.

Nahrung bieten: Um Wildbienen, Hummeln oder Schmetterlingen Gutes zu tun, sollten im Beet vorwiegend Stauden stehen, die den Insekten Nahrung bieten. Dazu zählen Sonnenbraut oder auch Fetthenne. Blumen mit gefüllten Blüten sind dagegen für die Insekten wertlos, da sie in der Regel keinen Pollen oder Nektar ausbilden.