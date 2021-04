Die Pandemie erschwert es den Jugendparteien, an neue Mitglieder zu kommen. Dabei wäre es gerade in einem Wahljahr von Vorteil, noch den ein oder anderen potenziellen Jung-Gemeinderat für sich zu gewinnen. Feste und Veranstaltungen, bei denen in "normalen" Jahren um Nachwuchs geworben wird, sind seit vorigem Jahr krisenbedingt ausgefallen, sagt Fabian Graf. Der 27-Jährige ist Bezirksobmann der JVP, der größten politischen Jugendorganisation im Bezirk mit knapp 800 Mitgliedern.