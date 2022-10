So soll die Stadt Ried "enkeltauglich" werden

"Zukunft Ried" – so lautet der Agenda21-Prozess der Stadtgemeinde, bei dem mögliche Wege zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Stadt erarbeitet werden. Bei den Rieder Zukunftstagen am 14. und 15. Oktober werden erste mögliche Wege in Info-Stationen, Workshops und Diskussionsrunden aufgezeigt und diskutiert.