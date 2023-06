"So macht man sich lächerlich, das ist ein Kasperltheater"

Die kaum zu glaubende innenpolitische Bombe, die geplatzt ist, beschäftigt auch die SP-Funktionäre im Innviertel schwer. Andreas Babler ist nun doch Chef der SPÖ. Denn man hatte bei der Auszählung am Parteitag in Linz die Stimmen vertauscht. So kam nicht Hans Peter Doskozil auf 52,7 Prozent der Stimmen, sondern Babler. Von der vorsichtig positiven Stimmung zuvor war bei den regionalen Politikern am frühen Abend wenig überraschend nichts mehr übrig. "So etwas darf einfach nicht passieren.