"Diese Niederlage tut weh, wir sind schwer ins Spiel gekommen und haben in der Defensive viel zu viel zugelassen. Dass wir vier Gegentore bekommen, ist ungewöhnlich", sagte SV-Ried-Trainer Gerald Baumgartner im ORF-Interview nach der 2:4-Niederlage am Mittwoch auswärts gegen den GAK. Für den Tabellenführer aus Ried war es die erste Niederlage nach 16 Spielen. Damals verloren die Rieder daheim ebenfalls gegen die Grazer. Klare Worte fand Mittelfeldspieler Marcel Ziegl: "Wir waren nicht aggressiv genug, so kann man in dieser Liga keine Spiele gewinnen." Für diese Leistung habe er keine Erklärung. "Wenn man solche Fehler macht, braucht man sich nicht wundern, wenn man vier Tore kassiert und das Spiel verliert."

Verfolger Austria Klagenfurt nutzte gestern den Ausrutscher der Rieder und verkürzte mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Blau-Weiß Linz den Rückstand auf nur noch fünf Punkte. Bei der SV Ried hofft man vor dem Spiel am Sonntag gegen Kapfenberg für mehr Stabilität in der Abwehr auf die baldige Rückkehr von Innenverteidiger Kennedy Boateng und Rechtsverteidiger Manuel Kerhe. "Manuel Kerhe hat schon wieder mit der Mannschaft trainiert. Er könnte am Sonntag im Kader stehen", sagte Baumgartner gestern im OÖN-Telefonat.

Auf der linken Seite dürfte Patrick Obermüller den Vorzug gegenüber Mario Vojkovic erhalten. Offensivspieler Ante Bajic, der gegen den GAK wegen Schulterproblemen fehlte, dürfte wieder in den Kader zurückkehren. "Wir haben die Niederlage analysiert, jetzt liegt unser Fokus auf dem nächsten Spiel", sagte Baumgartner. Das Spiel am Sonntag (10.30 Uhr) wird im Internet auf laola1.at übertragen.

Den Link zum Livestream findet man auch auf der Website der SVR unter www.svried.at.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at