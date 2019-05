"Snackothek": Neue Nutzung für altes Haus

"Das ist ein Lebenstraum von mir, so etwas gibt‘s noch nicht", erklärt Gerhard Bruckbauer, was er mit dem 450 Jahre alten Haus in der Salzburger Vorstadt vorhat, das er kürzlich gekauft hat. Eine Snackothek will er dort etablieren. "Hausgemachte Aufstriche, kleine Gerichte wie etwa Essigwurst, gefüllte Brezen oder Stangerl", zählt er auf, was angeboten werden soll.

Worauf der Kaufmann besonders Wert legt: "Wir suchen uns regionale Produzenten." Als mögliche Partner nennt er Michlbauer Pfaffstätt, Ober Braunau, Schaberl Ranshofen und die Mühle in Altheim. Der 58-Jährige will seine Tochter als Gesellschafterin in dieses Projekt holen. Doch zunächst beschäftigt ihn der Umbau der Liegenschaft. "Je nachdem, was wir dürfen, da geht es ja um den Denkmalschutz", kann er noch nicht genau festlegen, wie es wird und wann eröffnet werden kann: "Ich hoffe, im Herbst." Die Lage Salzburger Vorstadt ist für Bruckbauer zukunftsträchtig: "Es gibt da viele Geschäfte, Neues ist dazugekommen, ein guter Mix. Ich glaube, das wird eine 1a-Lage und ein Türöffner für Investoren am Stadtplatz."

Vom Totjammern hält er nichts und verweist auf die vollen Gastgärten im Stadtzentrum. Auch in Laab habe er klein angefangen, sagt Bruckbauer und betont, dass er das Spar-Geschäft in Laab unverändert als selbstständiger Kaufmann mit Marken-Vertrag weiterführen wird.

Laut Spar-Presseabteilung ist geplant den Interspar in Braunau zu modernisieren, es gebe dafür erste Vorbereitungen. Der Standort solle aber während des Umbaus geöffnet bleiben.

Artikel von Monika Raschhofer Lokalredakteurin Innviertel m.raschhofer@nachrichten.at