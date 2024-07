SMS Ried: Sportliche Schüler mit starken Leistungen

Es war ein überaus erfolgreiches, sportliches Schuljahr für die Schüler der Sportmittelschule Ried (SMS Ried). Bei zahlreichen Bundes- und Landesbewerben feierten die Rieder schöne Erfolge. Bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften der Schulen mit sportlichem Schwerpunkt in Linz holte sich die SMS Ried unter 24 teilnehmenden Schulen den Titel. Im Dreikampf, der aus einem 60-Meter-Sprint, Weitsprung und Schlagballwerfen besteht, waren die Rieder nicht zu schlagen. Je fünf Teilnehmer bildeten ein Team. Zudem gewann Stefan Strauß unter 120 Teilnehmern den Einzeltitel. Bei den Mädchen holten die Rieder den dritten Platz, Sina Feichtlbauer holte in der Einzelwertung ebenfalls Bronze. "Im Volleyball-Landesbewerb sind wir bei insgesamt 45 teilnehmenden Mannschaften Zweiter geworden. Das Endspiel gegen Timelkam haben wir leider knapp verloren", sagt Gernot Schmid, Sportkoordinator der SMS Ried, im OÖN-Gespräch. Seit mehreren Jahren gehört die SMS beim Volleyballbewerb zu den besten Schulen. Einer der Erfolgsfaktoren ist eine Kooperation mit dem Volleyballverein UVC Ried.

Im Geräteturnen holte Vivian Klos in der Einzelwertung den ersten Platz. Ihre Leistungen wurden bei allen Disziplinen (Boden, Balken, Sprung, Reck) mit der vollen Punkteanzahl (20) bewertet.

Melisa Osmancevic, Vivian Klos

In der Fußball-Schülerliga holte sich die SMS Ried, wie berichtet, den Landesmeistertitel. Beim Bundesfinale in Vorarlberg belegten die von Elmar Springer und Renato Augenstraßer betreuten Rieder den siebten Platz. Derzeit gehen rund 100 Kinder in eine Sportklasse. "Das Interesse am Sport-Schwerpunkt ist sehr, sehr groß. Leider können wir bei Weitem nicht alle Schüler, die die Aufnahmeprüfung bestehen, aufnehmen", sagt Sportkoordinator Schmid.

Fynn Esprester beim Hochsprung

