Smartgriller revolutionieren das Grillen

Andras Schatzl, Grillexperte und Inhaber der Grillwelt in Ried

Die Welt befindet sich im Wandel und macht auch vor dem Grillen nicht Halt. "Das Grillen hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zum Outdoor-Cooking entwickelt. Die Geräte werden immer größer und moderner. Das Kochen wird von der Küche ins Freie verlegt. Mittlerweile werden auch die Beilagen und Nachspeisen ebenfalls gerne am Griller zubereitet", sagt Andreas Schatzl, Inhaber der Grillwelt in Ried.

Lagen in den vergangenen Jahren vor allem Gasgriller voll im Trend, so würden heuer wieder vermehrt Holzkohlegriller angeschafft werden. Für Scherzl eine eher überraschende Entwicklung, denn immerhin seien laut ihm die Gasgriller sehr praktisch und hätten viele Vorteile. "Bei Gasgrillern ist in wenigen Minuten die gewünschte Grilltemperatur erreicht und lässt sich zudem leicht regeln. Geschmacklich gibt es zwischen Gas- und Holzkohlegrillern ebenfalls kaum einen Unterschied. Gasgriller eignen sich zudem ideal für die Zubereitung von Pizzen", sagt Schatzl. Gegrillt wird heute nicht nur auf Gas und Holzkohle, auch der Einsatz von Pelletgrillern würde sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Dank der Pelletgriller sei besonders für Anfänger das Zubereiten von Spareribs oder Pulled Pork laut Schatzl ein Kinderspiel.

"Mit einem Pelletgrill ist das Smoken zwischen 20 und 30 Stunden möglich, ohne dass man den Grill neu auffüllen oder beaufsichtigen müsste", sagt Schatzl. Die Pellets werden im Gegensatz zu jenen, die für das Heizen verwendet werden, rein aus Holz hergestellt und sind auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich.

Plancha-Griller, Trend aus Asien

Ein weiterer Trend, der heuer versucht, am Grillmarkt Fuß zu fassen, sind Plancha-Griller. "Plancha ist eine Grillplatte, auf der Grillgut mit wenig Fett schnell erhitzt werden kann. Man kennt diese Art des Kochens aus asiatischen Restaurants", sagt Schatzl. Eine weitere Neuheit auf dem Grillsektor seien Smartgriller. Die Hightech-Geräte sind mit WiFi und Bluetooth ausgestattet. Dank einer passenden App wird hierbei das Grillen zu einem wahren Vergnügen. Es sei fast unmöglich, etwas falsch zu machen. "Man wird beim Grillen über die App informiert, wann das Fleisch gewendet werden muss. Weiters schlagen die Geräte Temperaturveränderungen vor und können diese sogar automatisch anpassen", nennt der Grill-Experte einige Vorteile der Smartgriller. Ein Nachteil sei laut Schatzl der Preis. "Smartgriller sind im Moment noch sehr teuer", sagt Schatzl.

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic