Skurriler Auftritt von Staatsverweigerer vor Gericht

Mit einem langen rosaroten Pullover und Jeans bekleidet betritt der 54-jährige Staatsverweigerer den Schwurgerichtssaal im Landesgericht Ried. Begleitet wird der gebürtige Deutsche, der längere Zeit in einer kleinen Ortschaft im Bezirk Ried lebte, von drei Justizwachebeamten. Seit seiner Auslieferung Anfang Dezember sitzt der Angeklagte in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft.