Skorpion in der Wohnung entdeckt: "Da ist man schon kurz einmal geschockt"

Damit hätte ein Paar aus Ried im Innkreis nicht gerechnet: Als die junge Frau in der Nacht auf Freitag die Toilette aufsuchte, bemerkte die Innviertlerin am Boden einen dunklen Fleck. "Zuerst habe ich noch gemeint, es ist Staub, Schmutz oder so etwas ähnliches. Als wir dann bemerkt haben, dass sich der vermeintliche Schmutz bewegt, wurde uns klar, dass es sich ein kleines Tier handelt. Bei näherem Betrachten, stellte sich sofort heraus, dass es ein Skorpion ist. Da ist man schon kurz einmal geschockt", sagt die junge Riederin im Gespräch mit den OÖN. Das Paar holte ein Glas über das Tier, von dem weltweit mehr als 1700 Arten bekannt sind, und verständigte die Polizei. "Die Beamten waren rasch da und haben dann in weiterer Folge die Tierrettung angefordert. Wie der Skorpion in die Wohnung gekommen ist, wissen wir auch nicht. Meine Freund und ich waren vor kurzem auf Urlaub in Bibione, weiter fort waren wir nicht", sagt die Frau. Möglich erscheint das "Mitbringsel" schon, denn an der Adria gibt es Skorpione.

Die Polizei habe auch bei den Nachbarn gefragt, ob jemand ein solches Tier hält, allerdings seien die Beamten dort nicht fündig geworden, sagt die junge Innvierlerin und fügt mit einem Lächeln hinzu: "Irgendwie sind wir jetzt schon erleichtert, dass der Skorpion von der Tierrettung mitgenommen wurde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.