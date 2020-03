Skistar Vincent Kriechmayr überraschte Lehrlinge

Riesengroß war der Jubel bei vielen Oberösterreichern über den Sieg von Lokalmatador Vincent Kriechmayr beim Heimrennen in Hinterstoder. In Sachen Material zählt der 28-Jährige auf Qualität aus Oberösterreich. Kriechmayr wird von der Rieder Firma Fischer ausgerüstet. In der Woche vor dem Rennen in Hinterstoder erhielt der Skistar ein Skischuh-Feintuning bei den Rennlaufspezialisten in Ried. Trotz des Termindrucks nahm sich Kriechmayr auch für einen Besuch in der Lehrwerkstatt Zeit. "Ich war total überrascht, dass Vincent Kriechmayr auf einmal bei uns auftauchte. Es war sehr, sehr cool, dass er uns besucht hat", sagt Fischer-Sports-Lehrling Johanna Haslinger, Prozesstechnikerin im zweiten Lehrjahr.

Beim Rennen in Hinterstoder waren 150 Mitarbeiter von Fischer live dabei und konnten den Sieg mit Kriechmayr feiern. Für den Sommer 2020 gibt es noch freie Lehrplätze.