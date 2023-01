Skilift Eberschwang ist wieder in Betrieb

Die Piste befindet sich in sehr gutem Zustand, so das Team des längsten Skilifts im Innviertel.

Dass Nachfrage nach dem Angebot in der Region besteht, zeigte der erfolgreiche, aber kurze Saisonstart: am 16. Dezember gestartet, machten knapp vor Weihnachten Regen und milde Temperaturen einen Strich durch die Rechnung – der Skibetrieb musste bereits am 22. Dezember wieder eingestellt werden, in dieser kurzen Zeit kamen aber knapp 25.000 Beförderungen zusammen. Ab sofort geht es auf den Eberschwanger Pisten wieder zur Sache: Auf www.ski-eberschwang.at finden sich jeweils tagesaktuelle Informationen, Webcams liefern Livebilder von den Piste.

„Unser Ziel ist, Skifahren auch in der Region zu ermöglichen, vor allem auch für Kinder und Familien“, sagt Geschäftsführer Claus Wittmann. Der Zauberteppich-Lift für Anfänger bleibt weiterhin kostenlos, „um auch für unsere Kleinsten die Freude am Skifahren zu gewährleisten“. Die Liftkarten für den Schlepplift sind drei Saisonen ab Kaufdatum gültig – bezahlt wird gestaffelt nach Anzahl der Liftfahrten. Am Abend gibt es Flutlichtbetrieb, je nach Auslastung und Witterungsverhältnissen bis 20.30 Uhr.

Die 1971 erbaute Anlage bietet drei Abfahrtsmöglichkeiten. Die Talstation befindet sich auf einer Seehöhe von 615 Metern, die Bergstation auf 740 Metern. Der Aufstieg erfolgt über einen Schlepplift, der über eine Länge von 600 Metern führt und bis zu 1048 Personen pro Stunde befördern kann. Der Skilift Eberschwang hat sich in der Region etabliert: Familien, Firmen, Vereine und Schulen aus den Bezirken Ried, Braunau, Schärding, Grieskirchen, Wels und Vöcklabruck sowie auch aus Niederbayern kommen nach Eberschwang zum Skifahren.

Autor Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel