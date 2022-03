Skiclub Hohenzell fährt zum Skicross-Weltcup

Eine Tagesskifahrt in Kombination mit dem Skicross-Weltcup zur Reiteralm in Schladming veranstalten der Skiclub Hohenzell und Krautgartner Busreisen am Sonntag, 13. März.

Die Finalläufe der Skicrosser beginnen um 10.30 Uhr. Mit Christina Födermayr, Olympiateilnehmerin aus Utzenaich, geht auch eine Innviertlerin in Schladming an den Start. Der Start von Födermayr am Sonntag hängt davon ab, ob die 20-Jährige die Qualifikation für das Finale schafft. Die Kosten für den Bus betragen 26 Euro, ermäßigte Skikarten gibt es ab einer Teilnehmerzahl von 20 Personen.

Unabhängig davon, ob Födermayr die Finalteilnahme schafft oder nicht – die Utzenaicherin wird sich für die Teilnehmer der Skifahrt nach dem Skicross-Weltcup Zeit nehmen.

Anmeldungen telefonisch unter 07752/80423 oder online unter www.krautgartner-bus.at