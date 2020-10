Seit knapp vierzig Jahren stellt Scott in Mattighofen sehr erfolgreich Ski- und Motorsportbrillen her. In Zeiten der Corona-Pandemie dienen die Expertise des Unternehmens und das Scheibenglas auch einem anderen Zweck: Gemeinsam mit den Arbeitsmedizinern der AUVA-Landesstelle Linz produziert das Mattighofner Unternehmen seit April Schutzbrillen für Ärzte und Kliniken sowie Schutzvisiere für das Gesundheitspersonal oder Mitarbeiter von Lebensmittelbetrieben.